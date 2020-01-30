Bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarıyla kurs veriyor - Son Dakika

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde su kabağı işleme kursu açan usta öğretici Emine Yıldız, bahçesinde hobi olarak ürettiği su kabaklarını kursiyerleriyle birlikte dekoratif süs eşyalarına dönüştürüyor.



Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ek hizmet binasında kadınlar için açılan su kabağı işleme kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü bünyesinde usta öğretici olarak görev yapan Emine Yıldız, internetten sipariş ettiği su kabaklarının tohumunu kendi bahçesine ekerek ürettikleriyle kursiyerlerinin meslek öğreniminde kullanıyor.



Kursa katılan kadınlar burada hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Kadınlar, su kabağından gece lambası, avize, sepetlik ve saksı gibi çeşitli dekoratif objelere üretiyor.



Kursla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan kurs usta öğreticisi Emine Yıldız, 7 yıldan bu yana su kabağı işlemesi yaptığını söyledi. Su kabağı işlemesine ilk olarak hobi amaçlı başladığını ifade eden Yıldız, "İnternet üzerinden 30 tane su kabağı siparişi verdim ve elime ulaşan kabakların tohumunu çıkarıp kendi bahçemde ekimini gerçekleştirerek yetiştirmeye başladım. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde su kabağı işlemeciliği kursu veriyorum. Yetiştirdiğim su kabaklarını burada kursiyerlere işleterek onlara hem meslek, hem de ekonomik katkı sağlamak amacıyla yol gösteriyorum. Kursiyerlerimiz su kabağını işleyerek boş zamanlarını verimli şekilde değerlendiriyor. Kadınlar, el emeği göz nuru ürünleri satarak para da kazanıyorlar. Burada güzel vakit geçiriyoruz. Ev kadınları evde oturacaklarına buraya gelip meslek öğrenebilirler. Kabaktan yapılan ürünler süs eşyası olarak ilgi görüyor. Özellikle fuarlarda bu ürünler 50 liradan 150 liraya kadar alıcı buluyor" dedi.



Kursa hem hobi, hem de gelir elde etmek için katıldığını belirten Nazlı Polat ise "Bu işlerle uğraşmayı seviyorum. Çünkü hocamızın sayesinde sanat öğrendik. İlerde sertifika aldıktan sonra kendi iş yerimi açmak istiyorum" diye konuştu. - MUŞ