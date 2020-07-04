Bahçesinde yetiştirdiği ürünlerle 50 çeşit doğal sabun üretiyor - Son Dakika

Bahçesinde yetiştirdiği ürünlerle 50 çeşit doğal sabun üretiyor

Elazığ'da 2 çocuk annesi Tuba Bahçeci, köydeki bahçelerinde yetiştirdiği sebze, meyve ve bitki türlerinden 50 çeşit doğal sabun üretiyor.

Elazığ'da 2 çocuk annesi Tuba Bahçeci, köydeki bahçelerinde yetiştirdiği sebze, meyve ve bitki türlerinden 50 çeşit doğal sabun üretiyor.

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Merkeze bağlı Yedigöze köyündeki bahçelerinde yetiştirdiği sebze, meyve ve aromatik bitkileri kullanarak 4 yıl önce doğal sabun üretmeye başlayan Bahçeci, bunları satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Yetiştirdiği nane, kekik, elma, karpuz, nar, domates, salatalık, papatya, gül, defne gibi sebze, meyve ve bitkilerden sezonuna göre farklı özelliklerde sabunlar imal eden Bahçeci, bunları sosyal medya üzerinden satıyor.

Bahçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışarak ve üreterek kendi ayaklarının üzerinde duran kadınları hep takdir ettiğini belirtti.

Doğal sabun üretimini internetten öğrendiğini anlatan Bahçeci, "Köyde çok güzel bitkiler, sebzeler ve meyveler yetiştirdiğimiz bir bahçemiz vardı. Çok istememe rağmen çalışma hayatım olmadı. Evde nasıl bir şeyler yapabilirim, nasıl üretim yapabilirim diye düşünürken bahçemizde yetiştirdiğimiz sebze, meyve ve bitkilerden doğal sabun üretmek fikri aklıma geldi." diye konuştu.

Zamanla farklı özelliklere ve kokulara sahip sabunlar üretmeyi başardığını ifade eden Bahçeci, şöyle devam etti:

"Aklımıza gelebilecek veya yiyebileceğimiz her türlü meyve, sebze ve bitkiden sabun üretimi yapıyorum, 50'ye yakın sabun çeşidim var. Bahçemizde yetiştirdiğimiz bitkilerden kekik, defne ve ıhlamur sabunumuz var, domates, salatalık ve elma sabunu yapıyorum. Ürettiğim sabunların sosyal medya üzerinden satıyorum. Elazığ içi teslimatlarım var, Türkiye'nin her yerine de kargo ile gönderiyorum."

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 11:47 Kaynak: AA

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