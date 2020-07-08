Bahçesinde yolcu ve savaş uçağı olan okul - Son Dakika

Bahçesinde yolcu ve savaş uçağı olan okul

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine yolcu uçağı ve savaş uçağının ardından bir de helikopter yerleştirilmesi için girişimlerde bulunuldu.

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine yolcu uçağı ve savaş uçağının ardından bir de helikopter yerleştirilmesi için girişimlerde bulunuldu.

Son Dakika: Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle bir hayırsever tarafından hibe edilen Boeing 737-400 classic tipi eski yolcu uçağının ardından lisenin bahçesine Hava Kuvvetleri Komutanlığınca hibe edilen uçuş ömrünü tamamlayan F-4 savaş uçağının yerleştirilmesinin heyecanı yaşanıyor. Öğrenciler, getirilen uçaklar üzerinde uygulamalı eğitim alıyor.

Türkiye'deki tematik liselerden biri olan okulun bahçesine bir de helikopter yerleştirilmesi için çalışmalara başlanıldı.

"Açık hava müzesine gitme yolunda hızla ilerliyoruz"

Okul müdürü Haldun Çevik, AA muhabirine, lisenin uçak bakım alanında tematik proje okulu olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun destekleriyle okullarına üç yıl önce yerleştirilen yolcu uçağının hem öğrenciler hem de vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü aktaran Çevik, öğrencilerin uygulamalı eğitim aldığını dile getirdi.

Böylece başarılarının arttığını anlatan Çevik, "Bahçemize getirilen savaş uçağıyla, dünyada bir ilki başardık. Bahçesinde hem gerçek bir 737-400 classic tipi yolcu uçağı hem de F-4 Phantom savaş uçağı olan tek okul olduk. Açık hava müzesine gitme yolunda hızla ilerliyoruz." dedi.

Şimdiki hayalleri helikopter

Çevik, bundan sonraki aşamada hayallerinin okula bir helikopter kazandırmak olduğunun belirterek, "Biz hayalleri kuruyor, onları gerçekleştirmek için uğraşıyoruz. Helikopter için girişimlerimizi başlattık. Olumlu sonuç alırsak bir helikopterin de sahibi olacağız. İnşallah bizim öğrencilerimiz, gelecekte milli ve yerli savaş uçakları, insansız hava araçları, yolcu uçakları ve eğitim uçaklarının üretiminde çalışırlar. Bizler de bu gururu yaşarız." sözlerine yer verdi.

Helikopter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçesinde yolcu ve savaş uçağı olan okul - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 15:00 Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:15 Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 11:14 Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu 19:27 Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
Son Dakika: Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
17:27
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
17:07
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu
17:04
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
16:53
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
16:53
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü
16:41
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
16:34
Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu
16:26
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
16:19
Domagoj Vida'nın menajeri, Beşiktaş'a 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdi
16:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 17:45:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçesinde yolcu ve savaş uçağı olan okul - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]