Bahçesindeki 2 ton ayvayı çalıp dövdüler, aracına baltayla zarar verdiler - Son Dakika

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde, bahçesinden çaldıkları ayvaları kamyonete yükleyen kişilere engel olmaya çalışan Ş.K. darbedildi. Ş.K. kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, jandarma 2 ton ayva çalıp, bahçe sahibinin aracına da baltayla zarar verip kaçan 4 kişiyi yakaladı.

Olay, dün öğleden sonra, Taraklı ilçesi Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.K. bahçesinde toplanan ayvaların 4 kişi tarafından kamyonete yüklendiğini gördü. Ş.K. bu kişilere engel olmaya çalışınca darbedildi. Balta ile Ş.K.'nin aracına da zarar veren 4 kişi, cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi. Vücuduna ve başına aldığı darbelerle yaralanan Ş.K., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.