Bahçesindeki 3 uçakla havalimanını andıran lise, helikopter için gün sayıyor - Son Dakika

Bahçesindeki 3 uçakla havalimanını andıran lise, helikopter için gün sayıyor

BAHÇESİNDEKİ yolcu, savaş ve eğitim uçağıyla mini bir havalimanını andıran Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yıl Türkiye'nin en çok tercih edilen meslek lisesi oldu.

Bahçesindeki 3 uçakla havalimanını andıran lise, helikopter için gün sayıyor, System.String[]

BAHÇESİNDEKİ yolcu, savaş ve eğitim uçağıyla mini bir havalimanını andıran Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yıl Türkiye'nin en çok tercih edilen meslek lisesi oldu. Liseye, yeni dönemde bir de helikopter kazandırılması için çalışma başlatıldı.

4 yıl önce Türkiye'nin ilk tematik meslek lisesi olarak açılan Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, havacılık alanındaki projeleriyle yoluna devam ediyor. 2017 yılında Türk Hava Kurumu tarafından bağışlanan T67 tipi eğitim uçağı, ardından aynı yıl Antalya Havalimanı'nda hurdaya ayrılan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının getirilmesiyle adından söz edilen okul, havacılık alanındaki yatırımlarıyla dikkati çekti. Okulun bahçesine konulan uçak; müze, sinema ve kütüphaneye dönüştürülürken, uçağın kokpitinde öğrenciler pratik eğitim almaya başladı. Okulun Kurucu Müdürü Haldun Çevik, atölyeleri zenginleştirmek için çok sayıda ülke ve Türkiye'den farklı illeri ziyaret etti. Türk Hava Yolları bünyesindeki Turkish Technic'ten 3 TIR dolusu malzeme bu sayede okula kazandırılırken, okulun koridorları da havalimanı pisti gibi yeniden düzenlendi.

SAVAŞ UÇAĞI GETİRİLDİ SIRA HELİKOPTERDEOkul Müdürü Haldun Çevik'in öğrencilerin eğitiminde kullanılması için bahçeye bir de savaş uçağı getirmek amacıyla başladığı girişimler kısa süre önce başarıyla sonuçlandı. 30 yıl boyunca Türk Hava Kuvvetleri'nde görev aldıktan sonra kale (uçuş ömrünü tamamlamış) ayrılarak Eskişehir'deki 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü bahçesindeki 'Yorgun savaşçılar' parkına çekilen 52 yaşındaki F4 E Phantom tipi savaş uçağı, Türk Hava Kuvvetleri ile iletişime geçilerek, parçalara ayırılıp 3 TIR'la Antalya'ya getirildi. Geçen temmuz ayında okul bahçesine yerleştirilen savaş uçağı 7 günde ayağa kaldırılırken, bahçeye bir de helikopter pisti hazırlatıldı. Türk Hava Kuvvetleri ile yeniden görüşen Okul Müdürü Haldun Çevik, kısa süre içerisinde okul bünyesinde bir de helikopter kazandırmak için girişimlere başladı.'MERKEZİ YERLEŞTİRMEDE OKULUMUZ BİRİNCİ OLDU'Bahçesinde yolcu, savaş ve eğitim uçaklarını barındıran okul, yeni eğitim döneminde öğrencilerinde ilgisini yoğun bir şekilde çekti. Lise tercihi yapacak öğrenciler açılan 90 kişilik kontenjanı tamamen doldu. Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Haldun Çevik, "Ülkemizin ön plana çıkan ve en çok tercih edilen lisesi oldu. Merkezi yerleştirmede okulumuz birinci oldu. Türkiye'nin en yüksek puanlı öğrencisi de artık bizim okulumuzun öğrencisi oldu. Öğrencilerimizle yaptığımız görüşmelerde hayalleri için havacılığa özendiklerini söylüyorlar" dedi.HELİKOPTER İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILDIÇevik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Ziya Selçuk'un desteklerinin çok büyük olduğunu ve helikopter için de görüşmeleri sürdürdüğünü belirterek, okula en kısa zamanda bir de helikopter kazandıracaklarını söyledi. Türk Hava Kuvvetleri ile yazışmaları Çavuşoğlu ve Selçuk sayesinde yaptıklarını anlatan Çevik, "Helikopter motorumuz var. Sadece kale ayrılan bir helikoptere ihtiyacımız var. Burada öğrencilere helikopterle de eğitim vermek istiyoruz. THK artık hangi helikopteri uygun görür bilmiyoruz ama merakla bekliyoruz. Okulumuz 2023 eğitim vizyonunda önde gelen okuldur. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu'na bize destekleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu. 'HER ŞEY BİR HAYALLE BAŞLAR'Öte yandan bu yıl 394 öğrencisi bulunan okulda, 68 kız öğrenci de uçak motorları başında eğitim alarak hayallerine adım atıyor. Apoletli forma giyen öğrencilerden başarılı olanlar uçuş okuluna gönderiliyor. Hiç uçağa binmeyen öğrenciler de ilk yıl, okul yönetiminin desteğiyle bu deneyimi yaşıyor. Okuldaki her öğrenci mezun olduktan sonra havacılık alanında üniversitede eğitim almak istiyor. Kimi pilot, kimi de gökyüzünün hakimi uçakların üretiminde yer alan mühendislerden olma hayali kuruyor. Okulun mottosu olan 'Her şey bir hayalle başlar' sloganını da okuldaki birçok alanda görmek mümkün.

Helikopter, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 09:25 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçesindeki 3 uçakla havalimanını andıran lise, helikopter için gün sayıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı Son Dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Papa Francis'in Doğu Akdeniz çağrısına destek Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti Meclis'e gelmesi beklenen yasa ile fay hattı geçen 18 ilde 100 bin bina taşınacak Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi İstanbul'da koronavirüse karşı alınan düğün tedbirleri bugün yürürlüğe girdi Son Dakika: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü ile eşleşti İzmir'de 1,5 aydır kapalı olan cami tuvaleti cemaati isyan ettirdi Taksiciler bildiğiniz gibi! Yumruklu sopalı yol verme kavgası trafiği kilitledi Son Dakika: RTÜK, Akit TV'nin Anıtkabir ile ilgili alt yazısı hakkında inceleme başlattı Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı         
12:53
Lazio, golcüsü Immobile'nin sözleşmesini 5 yıl uzattı Lazio, golcüsü Immobile'nin sözleşmesini 5 yıl uzattı         
12:41
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı         
12:37
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü         
12:24
MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor         
12:20
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu         
12:09
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu         
12:03
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada         
11:51
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler         
11:46
Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak         
11:28
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada         
11:02
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada         
10:43
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var         
10:38
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı         
10:28
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı         
10:28
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı         
10:15
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu         
10:07
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi         
09:58
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı         
09:34
Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu         
09:25
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı 4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı         
08:20
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı         
07:26
"Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı         
21:35
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı         
20:07
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı         
20:02
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı         
19:18
Salgın sonrası ilk turist gemisi aylar sonra Kuşadası Limanı'na yanaştı Salgın sonrası ilk turist gemisi aylar sonra Kuşadası Limanı'na yanaştı         
19:11
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi 3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi         
18:35
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı         
17:49
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü         
17:22
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2020 16:01:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçesindeki 3 uçakla havalimanını andıran lise, helikopter için gün sayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei