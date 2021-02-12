Bahçesindeki ağacı yakmaya çalışan bir kişi komşularının şikayetiyle gözaltına alındı - Son Dakika

Bahçesindeki ağacı yakmaya çalışan bir kişi komşularının şikayetiyle gözaltına alındı

12.02.2021 01:45
Bahçesindeki ağacı yakmaya çalışan bir kişi komşularının şikayetiyle gözaltına alındı, System.String[]

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bahçesindeki ağacı yakmaya çalışan kişi, komşularının şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bahçesindeki ağacı yakmaya çalışan kişi, komşularının şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Yenişehir Mahallesi Sepetçioğlu Sokak'ta, müstakil bir evde yalnız yaşayan B.Y. bahçesindeki ağacı yakmaya çalıştı.

Komşularının şikayeti üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen B.Y. yaktığı ateşin etrafından ayrılmak istemeyerek itfaiye ekiplerine direndi.

B.Y. polis ekiplerince etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Yanan ağaç ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocasinan, Yenişehir, İtfaiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçesindeki ağacı yakmaya çalışan bir kişi komşularının şikayetiyle gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İzmir'de dehşet dolu gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu Öğretmenlerle eğitim personeline 'seyahat muafiyeti' Doğal afetler İzmir'i vurmaya devam ediyor! Çeşme'de hortum, Güzelbahçe'de dolu Muharrem İnce'den yıllar sonra gelen itiraf: 'Gel bakalım Muharrem' dediklerinde istifa etmeyi düşündüm Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı Komşusuna yardım etmek isteyen şahsın kesinleşmiş hapis cezası çıkınca tutuklandı Kuruluş Osman ekibi, Burak Özçivit'in kötü davranışları yüzünden seti bıraktı
Reha Özcan, Mucize Doktor'a veda etti Reha Özcan, Mucize Doktor'a veda etti         
00:44
FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a "maklube" yaptırdı         
00:10
Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı         
23:18
Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu         
22:57
Seri tecavüzcü Rus eski polis, nefes kesen operasyonla yakalandı Seri tecavüzcü Rus eski polis, nefes kesen operasyonla yakalandı         
22:16
Emre Belözoğlu, Abdürrahim Albayrak'a tepki gösterdi: Sana ne benim futbolcumdan Emre Belözoğlu, Abdürrahim Albayrak'a tepki gösterdi: Sana ne benim futbolcumdan         
21:46
Hakim karşısına çıkan Nagehan Alçı kendini, Hakim karşısına çıkan Nagehan Alçı kendini, "Kocamla alakası yok" diyerek savundu         
18:01
Cihangir Ceyhan'ın garsonluk ve düğün fotoğrafçılığı yaptığı ortaya çıktı Cihangir Ceyhan'ın garsonluk ve düğün fotoğrafçılığı yaptığı ortaya çıktı         
17:47
Siyah elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in pozlarına beğeni yağdı Siyah elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in pozlarına beğeni yağdı         
14:41
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" sözlerine Yunan Başbakan'dan yanıt         
14:36
20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu 20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu         
14:22
Bomba iddia: Mezdeke dansı yapan spiker Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten kovuldu Bomba iddia: Mezdeke dansı yapan spiker Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten kovuldu         
14:20
3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı 3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı         
14:19
İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni         
13:15
Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi         
13:00
İstanbul'da intihar! Altıncı kattan kendini boşluğa bıraktı, o anlar kamerada İstanbul'da intihar! Altıncı kattan kendini boşluğa bıraktı, o anlar kamerada         
10:36
Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu         
08:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 02:05:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçesindeki ağacı yakmaya çalışan bir kişi komşularının şikayetiyle gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei