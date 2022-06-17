Bahçesindeki şömineyi yakayım derken 2 katlı evi yandı - Son Dakika
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Bahçesindeki şömineyi yakayım derken 2 katlı evi yandı

17.06.2022 10:44

Bahçesindeki şömineyi yakayım derken 2 katlı evi yandıBİLECİK Bilecik'te, mangal yakmak için şömineyi yakan bir vatandaş, alevlerin sıçradığı 2 katlı ahşap evi kül oldu.

Bahçesindeki şömineyi yakayım derken 2 katlı evi yandı

BİLECİK Bilecik'te, mangal yakmak için şömineyi yakan bir vatandaş, alevlerin sıçradığı 2 katlı ahşap evi kül oldu.

Alınan bilgilere göre olay, Gölpazarı ilçesi Orta mahalle Kocakova mevkiinde meydana geldi. Birol Çanak, içerisinde kiraz bahçesi ve besihanesi de olan 2 katlı ahşap evinin yan tarafından bulunan şömineyi mangal yapmak için yaktı. Bu sırada rüzgarın etkisiyle alevlerin sıçradığı ahşap ev yanmaya başladı. Bahçede bulunan yangına ilk müdahaleyi yapsa da alevler kısa sürede yayıldı. Gölpazarı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etse de, 2 katlı ahşap ev kül oldu. Jandarma olay ilgili inceleme başlattı.

Bahçesindeki şömineyi yakayım derken 2 katlı evi yandı
Bahçesindeki şömineyi yakayım derken 2 katlı evi yandı
Bahçesindeki şömineyi yakayım derken 2 katlı evi yandı
Bahçesindeki şömineyi yakayım derken 2 katlı evi yandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçesindeki şömineyi yakayım derken 2 katlı evi yandı - Son Dakika

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