Bahçesinden topladığı zeytinleri ahşap tokmakla kırarak müşterileriyle buluşturuyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan Mehmet Selam'ın (59) özel olarak yaptırdığı tahta tokmakla kırdığı zeytinler ilgi görüyor.

Girit göçmeni bir aileye mensup olan ve 10 yıldır zeytincilikle uğraşan Selam, dükkanında kırma zeytin üretiyor.

Mehmet Selam, AA muhabirine, ahşap tokmağın zeytine zarar vermediğini söyledi.

Kırma zeytinin iri olması gerektiğini anlatan Selam, şöyle konuştu:

"Bir bidon dolu dolu olmak şartıyla 3-3,5 kilogram kırma zeytin alıyor. Tuzu çeksin ve sert kalsın diye 5 gün kendi suyunda bırakıyoruz. Daha sonra suyunu değiştirmeye başlıyoruz. Kırma zeytinin tatlanma suyunu ne kadar sık değiştirirseniz zeytinin acılığı o kadar çabuk gider ve yeme olgunluğuna ulaşır. 10 günde acılık gider ve yenilebilir kıvama gelir. 4 kaşık tuz, 1,5 kaşık limon tozu veya tuz ile 2 kesme şeker. Limonu ekşilik versin diye kesme şekeri de tatlılık versin diye koyuyoruz."