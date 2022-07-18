Bahçesine dadanan domuzlardan bıktı, böyle çözüm buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bahçesine dadanan domuzlardan bıktı, böyle çözüm buldu

18.07.2022 09:55

Bahçesine dadanan domuzlardan bıktı, böyle çözüm buldu Ordulu Necdet Pala, fındık bahçesine girerek zarar veren domuzlara karşı Karadeniz usulü çözüm buldu Fındık dallarına yerleştirdiği 50 adet renkli lamba, alarm sistemi ve çakar lambalar ile 5 yıldır bahçesine domuz uğramıyor Ordu'da bir...

Bahçesine dadanan domuzlardan bıktı, böyle çözüm buldu

Ordulu Necdet Pala, fındık bahçesine girerek zarar veren domuzlara karşı Karadeniz usulü çözüm buldu

Fındık dallarına yerleştirdiği 50 adet renkli lamba, alarm sistemi ve çakar lambalar ile 5 yıldır bahçesine domuz uğramıyor

ORDU - Ordu'da bir fındık üreticisi, yıllardır bahçesine giren ve mahsulüne zarar veren domuzlardan bıkınca Karadeniz zekasını kullanarak bir formül geliştirdi. Üretici, fındık bahçesine yerleştirdiği yaklaşık 50 adet led lamba, alarm sistemi ve çakar lambalar ile fındık bahçesinde dadanan domuzlardan kurtuldu.

Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde yaşayan Necdet Pala 20 dönüm fındık arsası bulunan Necdet Pala, yıllarca bahçesinin üst kısmında bulunan ormanlık alandan girerek, mahsulüne zarar veren domuzlardan bıktı. Sezonda bahçede geceleri nöbet tutan, aydınlatma sistemi yapan Pala, olumlu bir sonuç alamayınca Karadenizli zekasını kullandı.

Fındık bahçesini üsse çevirdi

Bahçe içerisine yanıp sönen renkli led lambalar yerleştirmeye karar veren, bunların yanında çakar lambalar ve alarm sistemi kurma isteyen Pala, elektrik ustasından destek alarak, fındık bahçesini farklı bir boyuta taşıdı. Bahçe içerisindeki 50 adet led lamba, bir adet alarm sistemi ve çakar lambalar bulunan Pala, 5 yıldır domuzların bahçeye zarar vermediğini, Karadeniz zekasının işe yaradığını belirtiyor.

"Sistemi kurduğum günden bu yana rahat fındık topluyoruz"

Kurduğu sistemi 4 yıldır kullandığını ifade eden Pala, "Daha önce farklı sistemler kullandık ancak domuz yine geldi. Bu sistemi yaptım ve o gündür bahçeye girmiyorlar. Renkli lambalar taktım onlar selektör yapıyor, bir de projektörler de var. Bunu uyguladıktan bu yana rahatlıkla fındık topluyoruz. Bahçemi bu şekilde kurtardım. Elektrikçi bir arkadaş ile görüştük ve benim çizdiğim proje ile bu sistemi uyguladık. Otomatik siren var, onlar 15 dakika çalışıyor, 15 dakika bekliyor. Renkli oldukları için domuzlar bahçeye girmiyor. 4-5 yıldır rahat bir şekilde fındık topluyoruz. Sadece fındıkları yemiyor, fındık dallarını da kırıyor ve bahçelere hasar veriyordu" dedi.

"Karadeniz zekası pratik olur"

"Her biri küçük voltlarda yaklaşık 50 tane lamba var" diyen Pala, "Biz Karadenizliyiz, bizim insanımız pratik olur ve zekası çalışır. Ben de kendim düşünerek böyle bir sistemi hayata geçirdim. Projeyi kendim çizdim, kardeşimle birlikte aldığımız karar sonrası bu şekilde uygulamayı hayata geçirdim, domuzlardan kurtulduk" ifadelerine yer verdi.

"Sistem akşam çalışır, sabah durur"

Sistemin, saat 20.00-07.00 arasında çalıştığını ifade eden Pala, "Elektrik kesildiği zamanda da akülü sisteme geçer ve çalışmaya devam eder. Askeriyelerdeki alarm sistemi gibi 15 dakika çalışır, 15 dakika durur. Bu esnada çakar lambalar da yanıp söner" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
914. Aybastı Perşembe Yaylası Festivali'nde başpehlivan Recep Kara oldu 914. Aybastı Perşembe Yaylası Festivali'nde başpehlivan Recep Kara oldu Son dakika haberi | Karadeniz'in geçiş güzergahında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'den inceleme Son dakika haberi | Karadeniz'in geçiş güzergahında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'den inceleme
Kaynak: İHA

Karadeniz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçesine dadanan domuzlardan bıktı, böyle çözüm buldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:49 Koca fil, evladı için kendisini kaybetti! Orman görevlileri yanına gidince anladı
09:49 Sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ve şef Arda Türkmen bebek bekliyor
09:45 Akaryakıtta düşüş dönemi! Bu gece benzin fiyatına indirim geliyor
09:31 17 yıl sonra barışan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti Vegas'ta evlendi
09:22 Gökhan Zan ile Müge Uzun Zan'ın dansı sosyal medyada gündem oldu
09:05 Sarıyer'de sahilde ceset bulundu! Ekipler cenazeye halat yardımıyla ulaşabildi
09:07 Seçim anketlerinden Erdoğan ve Bahçeli'yi tedirgin eden sonuçlar: Cumhur İttifakı 17 puan geriye düştü
09:08 Kırmızı bültenle aranıyordu! Azat Kendal kod adlı PKK'lı terörist Necati Utku Kiraz öldürüldü
08:50 Nesli tükenme tehlikesindeki Fırat kaplumbağası Adıyaman'da balıkçılar tarafından görüntülendi
08:40 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi tarafından tehdit edildiğini iddia etti: Kardeşinin mallarına çöktün, katillerin peşine düşmedin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 10:04:03. #1.12#
SON DAKİKA: Bahçesine dadanan domuzlardan bıktı, böyle çözüm buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement