Bahçesine düşen yavru Balaban kuşunu kafeste hayatta tutmaya çalışıyor - Son Dakika
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Bahçesine düşen yavru Balaban kuşunu kafeste hayatta tutmaya çalışıyor

28.04.2022 20:16

Bahçesine düşen yavru Balaban kuşunu kafeste hayatta tutmaya çalışıyor Antalya'da nesli tükenmekte olan balaban kuşu, bir vatandaşın evinin bahçesine düştü.

Bahçesine düşen yavru Balaban kuşunu kafeste hayatta tutmaya çalışıyor

ANTALYA - Antalya'da nesli tükenmekte olan balaban kuşu, bir vatandaşın evinin bahçesine düştü. Henüz yavru olan ve uçamayan kuşu koruma altına vatandaş, yetkilere kuşun alınmasına yönelik çağrıda bulundu.

Konyaaltı ilçesinde yaşayan İlhan Yücel'in evinin bahçesine geçtiğimiz gün akşamı yavru bir balan kuşu düştü. Neye uğradığını şaşıran Yücel, eşiyle birlikte kuşu kedilerden korumak için hemen kafese koydu. İnternetten araştırma yapan Yücel, kuşun nesli tükenmekte olan bir tür olduğunu görünce onu işyerine getirerek yan komşusu bir veterinere kontrol ettirdi. Sağlık durumu iyi olan kuşun tek sıkıntısı ise beslenmemesi.

Kuşu beslemek için balık ve yem verdiklerini ancak yemediğini belirten İlhan Yücel, "Yetkili birilerine ulaşıp daha temiz ve sağlıklı bir bakım alsın istiyoruz. Ne yer ne içer bilmiyoruz. Balıkçıl bir kuş olduğunu biliyoruz. Balık verdik ama yemedi. Yavru olduğu için mi korktuğu için mi bilemedik. Yanlış bir şey yapmak istemiyoruz" dedi.

Yücel, yetkili bir kuruma ulaşamadıklarını da sözlerine ekleyip, "Normalde nesli tükenmekte olan bir hayvanı gelirler hemen alırlar. Bu öyle bir hayvanmış ancak yetkili birilerine ulaşamadık. Veterinere gösterdik, kanadında bir kırık olmadığını tespit ettik. Yetkili bir kurumun götürmesini istiyoruz" diye konuştu.

Bahçesine düşen yavru Balaban kuşunu kafeste hayatta tutmaya çalışıyor
Bahçesine düşen yavru Balaban kuşunu kafeste hayatta tutmaya çalışıyor
Bahçesine düşen yavru Balaban kuşunu kafeste hayatta tutmaya çalışıyor
Bahçesine düşen yavru Balaban kuşunu kafeste hayatta tutmaya çalışıyor

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Konyaaltı, Antalya, Balaban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bahçesine düşen yavru Balaban kuşunu kafeste hayatta tutmaya çalışıyor - Son Dakika


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