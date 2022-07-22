Bahçesine ektiği Hint kenevirini, Pitbull ile korumuş

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satıcılığı yapan şüphelilerin adreslerini tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, özel hareket polisleri eşliğinde dün sabah saatlerinde 27 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde, 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda ise 169,63 gram esrar, 31 kök Hint keneviri, 34,48 gram sentetik kannabinoid, 10,13 gram metamfetamin, 44 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerden Mehmet D.'nin baskın yapılan adresinde, Hint keneviri ektiği evinin avlusunu, bahçeye bağladığı Pitbull cinsi köpeğiyle koruduğu belirlendi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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