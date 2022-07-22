Bahçesine ektiği Hint kenevirini, Pitbull ile korumuş - Son Dakika
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Bahçesine ektiği Hint kenevirini, Pitbull ile korumuş

22.07.2022 10:49
Bahçesine ektiği Hint kenevirini, Pitbull ile korumuş

ADANA'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Mehmet D.'nin (54) Hint keneviri ektiği evinin avlusunu, bahçedeki Pitbull cinsi köpeğiyle koruduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satıcılığı yapan şüphelilerin adreslerini tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, özel hareket polisleri eşliğinde dün sabah saatlerinde 27 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde, 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda ise 169,63 gram esrar, 31 kök Hint keneviri, 34,48 gram sentetik kannabinoid, 10,13 gram metamfetamin, 44 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerden Mehmet D.'nin baskın yapılan adresinde, Hint keneviri ektiği evinin avlusunu, bahçeye bağladığı Pitbull cinsi köpeğiyle koruduğu belirlendi.


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Müstakil evin bahçesinde 73 kök Hint keneviri ele geçirildi Müstakil evin bahçesinde 73 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçesine ektiği Hint kenevirini, Pitbull ile korumuş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçesine ektiği Hint kenevirini, Pitbull ile korumuş - Son Dakika
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