Bahçesine ektiği kenevirler dronla tespit edildi - Son Dakika
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Bahçesine ektiği kenevirler dronla tespit edildi

29.06.2022 10:59
Bahçesine ektiği kenevirler dronla tespit edildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde emniyet ekipleri, kenevir bitkisi ektiği dronla tespit edilen kişi hakkında adli işlem başlattı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde emniyet ekipleri, kenevir bitkisi ektiği dronla tespit edilen kişi hakkında adli işlem başlattı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Çalışmalarda Şehzadeler ilçesinde bir ikamette yapılan aramada boyları 1 metre ile 2 metre arasında değişen 147 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli işlemlere başlandı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kenevir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçesine ektiği kenevirler dronla tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçesine ektiği kenevirler dronla tespit edildi - Son Dakika
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