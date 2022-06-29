Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Çalışmalarda Şehzadeler ilçesinde bir ikamette yapılan aramada boyları 1 metre ile 2 metre arasında değişen 147 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli işlemlere başlandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Bahçesine ektiği kenevirler dronla tespit edildi - Son Dakika

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