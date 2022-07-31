Bahçesine gelen ayı ile poz verip o anları böyle kaydetti - Son Dakika
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Bahçesine gelen ayı ile poz verip o anları böyle kaydetti

31.07.2022 11:20

Bahçesine gelen ayı ile poz verip o anları böyle kaydetti Bursa'da bir kişi bahçesine yemek aramaya gelen ayıyla konuştu.

Bahçesine gelen ayı ile poz verip o anları böyle kaydetti

BURSA - Bursa'da bir kişi bahçesine yemek aramaya gelen ayıyla konuştu. Bahçeye atılan karpuz çöplerinde yemek arayan ayı, kimseye zarar vermeden ormanlık alana geri giderek gözden kayboldu.

Uludağ Milli Parkı'nda insanların oturduğu bahçeye biranda ayı geldi. Panik yapmayarak ayıyla konuşan bir kişiyi görenler ise şaşkına döndü. Bahçeye atılan karpuz çöplerinden bir süre yemek arayan ayı, geldiği ormanlık alana geri giderek gözden kayboldu. O anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçesine gelen ayı ile poz verip o anları böyle kaydetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçesine gelen ayı ile poz verip o anları böyle kaydetti - Son Dakika
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