Bahçesine giren ineğin sahibini tabancayla boynundan yaraladı - Son Dakika

Samsun'da bahçesine giren ineğin sahibini tabancayla boynundan yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekkeköy ilçesi Kuloğlu Mahallesi'nde A.C'nin (71) ineği, İ.C'ye ait bahçeye girdi. İneğin bahçesinde olduğunu farkeden İ.C. ile A.C. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.C, İ.C'nin kafasına kazma sapıyla vurdu. Yaralanan İ.C. belinden çıkardığı tabancayı ateşleyerek A.C'yi boynundan yaraladı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri, başından yaralı olan İ.C'yi hastanedeki tedavisinin ardından karakola götürdü.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan İ.C. adliyeye sevk edildi, tedavisi devam eden A.C'nin hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.