Bahçesine giren köpekleri tüfekle korkutmak isteyen adam karısını vurdu - Son Dakika
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Bahçesine giren köpekleri tüfekle korkutmak isteyen adam karısını vurdu

08.04.2023 13:07
Bahçesine giren köpekleri tüfekle korkutmak isteyen adam karısını vurdu

Afyonkarahisar'da bahçesine giren sahipsiz köpekleri korkutmak için tüfekle havaya ateş açan şahıs, kazayla karısını vurdu.

Afyonkarahisar'da bahçesine giren sahipsiz köpekleri korkutmak için tüfekle havaya ateş açan şahıs, kazayla karısını vurdu. Tüfekten çıkan saçmalar boynuna isabet eden kadın yaşamını yitirdi.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.Ö. (45) evinin bahçesinde beslediği tavuklara sahipsiz köpeklerin zarar verdiğini gördü. Bunun üzerine Ş.Ö. evinden aldığı ruhsatsız av tüfeği ile korkutmak amaçlı havaya ateş açmak isterken tüfek kazara patladı. Tüfekten çıkan saçmalar boynuna isabet eden karısı U.Ö. (38) kanlar içerisinde yere yığıldı. Karısını hareketsiz yerde yatarken gören Ş.Ö., 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırdığı kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından 'taksirle ölüme neden olma' suçundan gözaltına alınan Ş.Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Karahisar, Kayıhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçesine giren köpekleri tüfekle korkutmak isteyen adam karısını vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçesine giren köpekleri tüfekle korkutmak isteyen adam karısını vurdu - Son Dakika
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