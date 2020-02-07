Bahçesine kar atanları silahla tehdit etti - Son Dakika
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Bahçesine kar atanları silahla tehdit etti

6 saat önce

Rusya'da 67 yaşındaki bir adam, diş kliniğinin çatısındaki karı bahçesine atan görevlileri korkutmak için havaya ateş etti.

Bahçesine kar atanları silahla tehdit etti, System.String[]

Rusya'da 67 yaşındaki bir adam, diş kliniğinin çatısındaki karı bahçesine atan görevlileri korkutmak için havaya ateş etti.

Olay, ülkenin Sibirya bölgesinde bulunan Tomsk şehrinde meydana geldi. Bir diş kliniğinin yanındaki evde ikamet eden 67 yaşındaki adam, kliniğin çatısındaki karı evinin bahçesine atan çalışanlara öfkelenerek, klinik müdürüyle konuşmaya gitti. Adam sokakta konuştuğu klinik müdürüne, çalışanlarının bahçesine kar atmasını durdurmadığı takdirde ateş edeceğini söyledi. Adam, kadın müdürün  'beni vuracak mısın' sorusunu ise havaya bir el ateş edip 'Havaya uyarı ateşi attım, bir dahaki sen olacaksın' şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan yerel medya, olay yerine gelen polis ekiplerinin silahı ruhsatlı olan adamla konuştuklarını ancak adamın gözaltına alınmadığını duyururken, çatıda biriken karın sürekli olarak yaşlı adamın evinin bahçesine atıldığını ve adamın da artık buna tahammül edemediğini bunun üzerine olayların geliştiğini yazdı.

Görüntü Dökümü

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-Çatıdaki karın aşağı atılması

-Yaşlı adam ve klinik müdür kadının konuşması

-Yaşlı adamın havaya ateş etmesi

-Adamla kadının tartışmasının devam etmesi


Sibirya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:25 Kaynak: DHA
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