Bahçesine "Özenipte yemeden geçen günahını kendi çeksin" yazdı - Son Dakika

Bahçesine "Özenipte yemeden geçen günahını kendi çeksin" yazdı

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çamlıca köyünde bir vatandaş bahçesine, 'Kirazları özenipte yemeden geçen günahını kendi çeksin.

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çamlıca köyünde bir vatandaş bahçesine, 'Kirazları özenipte yemeden geçen günahını kendi çeksin. Helaldir. Afiyet olsun' yazdı.

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Doğan Köse, bahçesinden yola sarkan kiraz ağaçlarından isteyen herkesin yemesi için evinin duvarlarına 'Kirazları özenipte yemeden geçen günahını kendi çeksin. Helaldir. Afiyet olsun' yazdı. Köse, "Bazı vatandaşların çekinerek kiraz kopardığını görünce aklıma böyle bir fikir geldi. Bizler Osmanlı torunları olarak misafirperver, gönlü açık insanlarız. Bu şekilde yaparak isteyen herkesin gönül rahatlığı ile canı çektiğinde kirazları, vişneleri, cevizleri, bademleri, salatalıkları çekinmeden yiyebilir. Buradaki sebze ve meyvelerim ilaçsızdır. Korkmadan çekinmeden yiyebilir. 10 yıldır yani emekli olduğumdan beri hep aynı yazıları yazarım. Vatandaşlarımız yemezse kuşlar yiyecek. İlaca karşıyım, canlılara zarar vermemeyi seviyorum. Dost düşman hiç önemli değil, yoldan geçen yerli yabancı kapım herkese açık. Zaten hepsini yol kenarına diktim. Özenipte yemeyen olursa günahını kendi çeksin" diye konuştu.


Bahçenin anne ve babasından kaldığını belirten eşi Saniye Köse ise, "Bu bahçe 2 bin dönüm arazi. Burası bana babamdan kaldı. Eşim Doğan burayı öyle güzelleştirdi ki. Herkes gelir buradan meyvelerimizden yer. Herkes gelip yiyebilir. Helal olsun. Rahmetli annemin ve babamın adağı olsun" dedi.


Ailenin komşusu Şeref Doğan, "Doğan abimin komşusuyum. Bahçesindeki kirazları hiç çekinmeden herkese yedirir. Bu kadar iyi bir komşu her yerde bulunmaz. Cevizi, vişnesi, elması, armudu, dut hepsinden bahçesinde var. Ama bu sene bazı kirazları dolu yağışı nedeniyle zarar verdi. Ama sağ olsun kiraz tadımızı bu bahçeden sağladık" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Çamlıca, Domaniç, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 18:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bahçesine 'Özenipte yemeden geçen günahını kendi çeksin' yazdı - Son Dakika

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