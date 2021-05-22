Bahçesine "tadımlık" ektiği çileklere ilgi artınca 7 dönüm tarlada üretim yaparak girişimci oldu - Son Dakika

Tekirdağ'da yaşayan Gürsel Öztekin, bahçesinde tadımlık yetiştirdiği çileklere ilgi artınca 7 dönümlük alanda üretim yapmaya ve bölgeye gelenlere tarladan elleriyle çilek toplama imkanı sunmaya başladı.

Nusratlı Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Öztekin, geçen yıl bahçesinde çilek yetiştirmeye başladı.

Çileklere talebin yüksek olduğunu gören ve 7 dönümlük tarlasına çilek eken Öztekin, tarlaya gelenlere meyveleri kendi elleriyle toplama imkanı sunarak fark yarattı.

Çilek sezonunda hemen her gün araçlarıyla tarlaya gelen çok sayıda aile, topladıkları meyveleri tartıp ücretini ödüyor.

Öztekin, AA muhabirine, tarlasına gelen çocukların çilek toplarken heyecanlandığını görmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.

İnsanların gün geçtikçe doğal ürünlere ve doğal yaşama ilgisinin arttığını ifade eden Öztekin, "Aileler gelip burada çocuklarıyla doğal çilek yiyorlar. Güzel zaman geçirdikleri için memnun oluyorlar. İnsanların bu sevinçleri beni de mutlu ediyor. Günde bazen 30 araba geldiği oluyor. İnsanlar birbirinden duydukça daha fazla geliyor. İleride bu tarlamızın yetmeyeceğini düşünüyoruz. İşimizi büyüteceğiz." diye konuştu.

Tarlaya gelenler memnun ayrılıyor

Bahçeye çilek toplamaya gelen Nurcan Özdemir, resmi kurumda çalıştığını, bazen öğle aralarında bile tarladan çilek topladığını anlattı.

Tarlanın şehir merkezine yakın olmasının avantaj sağladığını vurgulayan Özdemir, "Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyorum. Çileklerin kokusu, lezzeti çok doğal. Çocuklarımız için de çok güvenli, kendi elimizle toplayıp evimize götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bülent Ertürk de çileği kendi eliyle toplamanın ayrı bir güzellik olduğunu belirterek, "Burada girişimci bir ablamız çok güzel çilek tarlası yapmış. Biz de kendi ellerimizle çilek topladık. Çilekler itina ile yetiştirilmiş. Aroması, kokusu çok farklı. Bu tür tarım uygulamalarının artırılması gerekiyor." dedi.

Pelin Yılmaz ise tarladan çilek toplamaktan keyif aldığını dile getirdi.