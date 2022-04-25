Bahçesini sürmek için hurda otomobil parçalarından mini traktör yaptı - Son Dakika
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Bahçesini sürmek için hurda otomobil parçalarından mini traktör yaptı

25.04.2022 12:13
Bahçesini sürmek için hurda otomobil parçalarından mini traktör yaptı

Elazığ'ın Keban ilçesinde yaşayan oto elektrik ustası Kadir Öner, normal bir traktörün giremediği engebeli arazideki bahçesini sürebilmek için hurda otomobil parçaları kullanarak mini traktör yaptı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde yaşayan oto elektrik ustası Kadir Öner, normal bir traktörün giremediği engebeli arazideki bahçesini sürebilmek için hurda otomobil parçaları kullanarak mini traktör yaptı.

İlçede engebeli arazi yapısından dolayı normal traktörün giremediği bağ ve bahçeler, daha çok çapa makinesi ya da kürekle işleniyor.

Oto elektrik ustası Öner (55), kayısı, elma, erik ve şeftali yetiştirdiği 4 dönüm bahçesini daha rahat sürebilmek için mini bir traktör yapmaya karar verdi.

1970-1990 model hurda otomobillerin şanzıman, diferansiyel, lastik gibi parçaları ile su motoru ve atıl metalleri birleştirerek 6 ayda mini bir traktör imal etmeyi başardı.

Öner, talep halinde diğer bahçe sahiplerinin de toprağını mini traktörü ile sürerek, onlara destek sunuyor.

"6 beygir motor var, bunu 12 beygire çıkaracağız"

Öner, AA muhabirine, meyve bahçesini, arazinin engebeli olmasından dolayı bugüne kadar çapa makinesiyle ya da kürekle sürdüğünü söyledi.

İlçe merkezindeki tüm bahçelerin engebeli arazide olduğunu ifade eden Öner, toprağın rahatlıkla sürebilmesi için mini traktör yapmaya karar verdiğini belirtti.

Öner, "Çapa makinesiyle bahçemde, bağımda çalışırken bayağı yoruluyordum. Daha rahat bir şey nasıl olabilir diye düşünürken, mini traktör tasarladım." dedi.

Eski çalışma koltuğunu da kullandığını anlatan Öner, "Yaptığım mini traktörü test ettik, sonuç bizim açımızdan mükemmel oldu. 6 beygirlik bir su motoru elimizde vardı, onu kullandık. Traktörümüzde 6 beygir motor var, bunu 12 beygire çıkaracağız. Böylelikle daha randımanlı ve daha güçlü olacak. Böylelikle bahçelerimizde daha iyi hizmet yapacak." diye konuştu.

"Mini traktörümüzü görenler çok beğendi"

İlçedeki diğer bahçe sahiplerinin de mini traktörün toprağı sürmedeki performansını ve rahatlığını gördükten sonra kendisinden yardım istediklerini ifade eden Öner, fırsatı oldukça onlara traktörüyle destek olduğunu kaydetti.

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Hisarcık, Otomobil, Traktör, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçesini sürmek için hurda otomobil parçalarından mini traktör yaptı - Son Dakika


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