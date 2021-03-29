RİZE Bahçe temizlerken dereye düşüp yaralanan kadın, kurtarıldı - Son Dakika

Bahçe temizlerken dereye düşüp yaralanan kadın, kurtarıldı

RİZE'de temizlik yaptığı bahçesinde dengesini kaybederek 5 metre yüksekten düştüğü derede mahsur kalıp, yaralanan Havva Albayrak (48), AFAD ekiplerince kurtarıldı. O anlar kameraya yansırken, hastaneye kaldırılan kadın, tedavi altına alındı. Merkeze bağlı Muradiye beldesi Köprübaşı Mahallesi'nde yaşayan Havva Albayrak, temizlik yaptığı bahçesinde aniden dengesini kaybedince, 5 metre yükseklikteki duvarı da aşıp, dereye düştü. Debisi az olan derede yaralanıp mahsur kalan kadını görenler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber vererek yardım istedi. İhbarla bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dereye inen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu kadın, konulduğu sedyeyle ip yardımıyla yukarı çekilerek çıkarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Albayrak, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kurtarma anları da çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.