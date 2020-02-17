Bahçeyaka ve Altınkale kanalizasyona kavuşuyor - Son Dakika
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Bahçeyaka ve Altınkale kanalizasyona kavuşuyor

7 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bahçeyaka ve Altınkale mahallelerinde kanalizasyon çalışmalarına devam ediyor.

Bahçeyaka ve Altınkale kanalizasyona kavuşuyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bahçeyaka ve Altınkale mahallelerinde kanalizasyon çalışmalarına devam ediyor. Projede fiziki ilerleme yüzde 50'ye yaklaştı. 19 milyon lira yatırım bedelli proje ile Döşemealtı'nda toplam 31.4 kilometrelik kanalizasyon imalatı yapılacak.


2019 yılı sonunda Döşemealtı'nda ASAT Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan kolektör ve kanalizasyon şebeke hattı inşaatı işinde önemli bir ilerleme kaydedildi. KDV hariç yaklaşık 19 milyon TL sözleşme bedelli projede tamamlanan fiziki imalat kısa sürede yüzde 50'ye yaklaştı. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar Bahçeyaka Mahallesi'nde çeşitli çaplarda toplam 9 bin 77 metre uzunluğunda kanalizasyon şebeke hattı ile 124 adet parsel bağlantısı imalatı yapıldı. Altınkale Mahallesi'nde ise 804 metrelik şebeke hattı tamamlanırken, 1000 mm çapında 3 bin 654 metrelik atık su kolektör hattı imalatı gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak sahada görev yapan 6 ekip ve 30 iş makinesi ile çalışmalar aralıksız devam ediyor.


31.4 kilometrelik hat


2021 yılında tamamlanması hedeflenen proje kapsamında, Antalya- Burdur Karayolu doğusundaki gelişim bölgeleri için toplayıcı nitelikte 800 milimetre ve 1000 milimetre çaplı 8.4 kilometre kanalizasyon kolektör hattı, Bahçeyaka Mahallesi'nde 200- 500 milimetre çaplarında 15.2 kilometre kanalizasyon şebeke hatları ve 585 adet parsel bağlantısı, Altınkale (Palm City) bölgesinde 200- 400 milimetre çaplarında 7.8 kilometre kanalizasyon şebeke hatları ve 80 adet parsel bağlantısı imalatları yapılacak. Proje tamamlandığında yıllardır kanalizasyon hizmeti bekleyen Bahçeyaka ve Altınkale mahalleleri kanalizasyon hizmetine kavuşacak. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
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