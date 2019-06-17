Bahçeye baskın: 826 kök Hint keneviri ele geçirildi
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ÇORUM'da düzenlenen operasyonda, 826 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:22 Kaynak: DHA
ÇORUM'da düzenlenen operasyonda, 826 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine merkeze bağlı Şahinkaya
köyünde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, evin bahçesinde ekili vaziyette 826 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi A.İ. gözaltına alınırken, kenevir bitkilerine el konuldu.
- Çorum
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