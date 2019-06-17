Son Dakika Haberleri: Bahçeye baskın: 826 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Bahçeye baskın: 826 kök Hint keneviri ele geçirildi

40 dakika önce

ÇORUM'da düzenlenen operasyonda, 826 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bahçeye baskın: 826 kök Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]
ÇORUM'da düzenlenen operasyonda, 826 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine merkeze bağlı Şahinkaya köyünde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, evin bahçesinde ekili vaziyette 826 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi A.İ. gözaltına alınırken, kenevir bitkilerine el konuldu.


- Çorum
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:22 Kaynak: DHA
Çorum, Güncel
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