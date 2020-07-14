Bahçeye çıktı şaha kalkmış otomobili görünce şok geçirdi - Son Dakika

Bursa'da sabah saatlerinde evinin bahçesine çıkan vatandaş, bahçeye uçan arabayla karşılaşınca hayatının şokunu yaşadı.



Olay, dün gece Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesinde bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre içerisinde sürücü bulunmayan otomobil park halindeyken kayarak yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerinden apartmanın bahçesine uçtu. Uçtuktan sonra dik bir şekilde bahçede kalan otomobilin seslerini çevredeki vatandaşlar duysa da, karanlıkta bir şey göremeyince tekrar evlerine girerek uyumaya devam etti.



Evinin bahçesinde otomobil görünce şaşkına döndü



Sabah saatlerinde bahçeyi sulamak için dışarı çıkan ev sahibi Adil Bilgir, gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Evinin bahçesine uçan ve uçtuktan sonra dik bir şekilde kalan otomobili gören Bilgir, ilk şaşkınlığını attıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler içerisinde sürücü bulmayan otomobilin, yan komşuya ait olduğunu belirledi. Otomobilin sahibine ulaşan ekipler, araç sahibinin de yaşanılan olaydan haberi olmaması üzerine aracın hırsızlar tarafından çalınırken kaza yapmış olma ihtimali üzerinde duruyor.



Olay yerindeki incelemelerin ardından otomobili kaldırmak için harekete geçti. Kepçe yardımıyla yaklaşık 5 metre yükseklik bulunan duvardan çıkarılarak kurtarıldı.



Adil Bilgir, "Sabah saatlerinde uyanarak bahçeye çıktığımda evin bahçesinde şaha kalkmış bir otomobil gördüm. Otomobili görünce şoka girdim ve hemen polis ve ambulansı aradım. Gece saatlerinde araba bahçeye uçmuş ancak ben sesi duymadım. Otomobil komşuya aitmiş, hırsızlık olayı olabilir ya da arabanın freni boşalmış olabilir. Ekipler bu olayla ilgili çalışma yapıyor. Otomobil gazlıymış, Allah'dan bir patlama olmamış. Komşularda sesi duymuş ancak gece karanlığında bir şey göremeyince tekrar içeri girmişler." diye konuştu. - BURSA