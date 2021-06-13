Bahçeye dadanan kargalar nedeniyle yaptığı sensörlü korkuluk görenleri ürkütüyor - Son Dakika

Sivaslı evli ve 2 çocuk babası Ahmet Özdemir, evinin bahçesine dadanan kargaları korkutmak için çözüm arayışına girdi. Bahçe korkuluğu yapmaya karar veren Özdemir, silecek motoru, boru parçaları ve cansız manken kafası gibi atık malzemeleri toplayarak kısa sürede korkuluğu yapmayı başardı.

DİĞER KORKULUKLARDAN FARKLI

Diğer bahçe korkuluklardan farklı olarak sensörlü olan korkuluk, hareket eden bir şeyi fark etiği anda kafa ve elleri hareket etmeye başlıyor. Kargaları korkutmak için yapılan bahçe korkuluğu görüntüsüyle vatandaşları da ürkütüyor.

YAPTIĞINDAN MEMNUN

Elektrik ustası Ahmet Özdemir, yaptığı korkuluk sayesinde artık kargaların bahçeye gelmediğini ifade ederek, "Bahçeye kargalar dadanmıştı. Bende bir korkuluk yaptım ve bunu geliştirdim. Motor ve ışıklandırma takarak korkuluğu hareketli hale getirdim. Bahçeye şuan kargalar gelmiyor. Korkulukta güzel bir şekilde çalışıyor" dedi.