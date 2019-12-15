Bahçeye devrilen otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bahçeye devrilen otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bahçeye devrilen otomobil sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil 8 metre yükseklikten bir evin bahçesine devrildi, 1 kişi yaralı.Kaza; Karaçulha Mahallesin Bucak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Bahçeye devrilen otomobil sürücüsü yaralandı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil 8 metre yükseklikten bir evin bahçesine devrildi, 1 kişi yaralı.


Kaza; Karaçulha Mahallesin Bucak Caddesi üzerinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kerim Balak idaresindeki 48 H 4767 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten bir evin bahçesine takla atarak devrildi.


Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Kazada, otomobilin içinde sıkışan sürücü Balak, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı.


Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Balak ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Balak'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturmayı Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürdürüyor. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 07:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı
D140 karayolunda kaza: 4 yaralı Acı haber! Trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti Maytaptan çıkan duman 20 kişiyi zehirledi

Son Dakika Haberleri
01:43 Sur'da tescilli binada göçük - Son Dakika Haber
01:42 Koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı - Son Dakika Haber
01:06 Tekirdağ - Çanakkale yolunda yoğun sis - Son Dakika Haber
00:47 Fransa'da işçi sendikası CGT'den hükümete emeklilik yaşı reformunu geri çekmesi için bir hafta süre - Son Dakika Haber
00:41 Maytaptan çıkan duman 20 kişiyi zehirledi - Son Dakika Haber
23:00 Erdoğan'dan muhalefete erken seçim mesajı: Seçim 2023 Haziran'dır, buradan sapmayacağız - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 01:51:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçeye devrilen otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]