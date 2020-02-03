Bahçeye dökülen soba külleri evi yaktı - Son Dakika
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Bahçeye dökülen soba külleri evi yaktı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, bahçeye dökülen soba küllerinin kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangın, eve sıçradı.

Bahçeye dökülen soba külleri evi yaktı, System.String[]

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, bahçeye dökülen soba küllerinin kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangın, eve sıçradı. Yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Akşam saatlerinde Kartepe Derbent Mahallesi Akça Sokak'taki Hasan Görer'e ait evde, bahçeye dökülen soba küllerinin kuru otları tutuşturlası sonucu yangın çıktı. Kısa sürede eve sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda söndürdü. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.


İtfaiye, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:12 Kaynak: DHA
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