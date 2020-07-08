Bahçeye düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada sürücü ile yanındaki Ömer Faruk Şen yaralanırken, şahıslar sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkırtılarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine belirtilen adrese gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzincan 'da meyve bahçesine düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

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