Son Dakika Haberleri: Bahçeye ekilen Hint keneviri polisin dikkatinden kaçmadı
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Bahçeye ekilen Hint keneviri polisin dikkatinden kaçmadı

1 saat önce

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki evinin bahçesine bir miktar Hint keneviri bitkisi ektiği öne sürülen zanlı yakalandı.

Bahçeye ekilen Hint keneviri polisin dikkatinden kaçmadı, System.String[]
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki evinin bahçesine bir miktar Hint keneviri bitkisi ektiği öne sürülen zanlı yakalandı.
İlçenin Karşıyaka Mahallesi Beşikçigil Sokak'ta devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Y.U'ya ait bir evin bahçesine ekili halde 15 kök Hint keneviri bitkisini fark etti.
Bahçeye giderek araştırma yapan ekipler, çevrede bir miktar da esrar maddesi buldu.
Hint keneviri bitkilerine sökerek imha edilmek üzere el koyan ekipler, olaya ilişkin Y.U'yu (26) yakaladı.
Gözaltına alınan ve uyuşturucu suçundan poliste kaydı olan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlının ifadesinde, uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, uyuşturucu yapımında kullanılan Hint keneviri bitkilerini de kendi ihtiyacı için ektiğini itiraf ettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:51 Kaynak: AA
Kızılcahamam, Ankara, Güncel
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