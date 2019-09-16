Bahçeye gitmek için evden çıkan kadın 3 gündür kayıp

ZONGULDAK'ta, 3 gün önce, 'Bahçeye gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen Sultan Biryan (69), için polis arama çalışması başlattı.Evli ve 5 çocuk annesi Sultan Biryan, cumartesi günü saat 09.00 sıralarında Bağlık Mahallesi'ndeki evinden 'Bahçeye gidiyorum' diyerek, çıktı. Biryan, akşam saatlerinde evine dönmeyince meraklanan ailesi aramak için bahçeye gitti. Sultan Biryan'ı bulamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Sultan Biryan'ın en son giydiği kıyafet ve eşkalini alan polis, fotoğrafını da ekiplere dağıtıp arama çalışması başlattı.Kayınvalidesinin hayatından endişe duyduğunu ifade eden Yahya Kasımfırtına, "Kayınvalidem sabahları erken kalkıp bahçeye gider. Cumartesi sabahı aynı şekilde bahçeye gitmiş. Akşama doğru eve gelmeyince beni aradılar. Bahçeye baktık ama bulamadık. Kimliği ve cep telefonu evdeydi. Şeker ve tansiyon rahatsızlığı vardı. Polise haber verdik. Polisler bahçede arama yaptı ama bulamadı. İnşallah bir an önce bulunur" dedi.