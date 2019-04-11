Son Dakika Haberleri: Bahçeye Kaçan Topu Alan Çocuk Demir Korkuluklardan Düştü

Bahçeye Kaçan Topu Alan Çocuk Demir Korkuluklardan Düştü

43 dakika önce

Şanlıurfa'da trafiğin yoğun olduğu bölgede kaldırımda top oynayan çocuklardan biri bahçeye kaçan topu alırken demir korkuluklardan düştü.

Bahçeye Kaçan Topu Alan Çocuk Demir Korkuluklardan Düştü, System.String[]
Şanlıurfa'da trafiğin yoğun olduğu bölgede kaldırımda top oynayan çocuklardan biri bahçeye kaçan topu alırken demir korkuluklardan düştü. Çocuğun düşme anı kameralar tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde 3 çocuk, trafiğin yoğun olduğu bölgede kaldırımda top oynadı. Çocukların topu bir bahçeye gidince içlerinden en küçüğü topu almak için duvarın üzerine çıkıp demir korkuluklardan bahçeye atladı.

Ayağı takılınca yere çakıldı

İçerideki topu alıp arkadaşına uzatan çocuk, duvara tırmanıp demir korkulukların üzerinden atlamak istedi. Ağayı demir korkuluklara takılan çocuk, yaklaşık bir metreden kaldırıma yüz üstü düştü. Yerden kalkan çocuğun yanına giden arkadaşları top oynamaya devam ederken, belini tutan çocuk ise tekrardan duvara tırmanıp demir korkulukların üzerinde oturdu.

Bir süre araçların geçtiği yolda ve kaldırımda top oynamaya devam eden çocuklar, daha sonra bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:47 Kaynak: İHA
Haliliye, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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