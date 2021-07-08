BAHÇEYE UÇAN OTOMOBİL AĞAÇTA ASILI KALDI - Son Dakika

KONYA'nın Kulu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobil okul lojmanının bahçesine uçtu. Otomobilin ağaçta asılı kaldığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü yara almadı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kulu ilçe merkezindeki Ahmet Baran Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyit Mehmet Karabacak idaresindeki 26 AEG 158 plakalı hafif ticari araç ile Mahmut Esat Özçorunlu idaresindeki 06 JJ 520 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki okul lojmanının bahçesine uçtu. Ağaçta asılı kalan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.