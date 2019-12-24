Bahçeye uçan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Bahçeye uçan otomobilin sürücüsü öldü

6 saat önce

KONYA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Eyup Arıcı (53) olay yerinde hayatını kaybetti.

Bahçeye uçan otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]

KONYA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Eyup Arıcı (53) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Meram İlçesi Antalya Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Eyup Arıcı idaresindeki 42 ZG 650 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Bir elektrik firmasına ait binanın bahçesine uçan otomobilde, sürücü Arıcı hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından Eyup Arıcı'nın cansız bedeni Konya Numune Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:51 Kaynak: DHA
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