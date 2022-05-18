Bahçeyi ilaçladığı esnada traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Adıyaman'da bahçe ilaçladığı esnada traktörün altında kalarak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Tepebaşı köyünde 02 FZ 205 plakalı traktör ile bahçe ilaçlaması yapan 1 çocuk babası Abdülkadir İçli'nin (43) kullandığı traktör kontrolden çıkarak sulama kanalına girdi. Traktörün altında kalması sonucu ağır yaralanan İçli, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Abdulkadir İçli, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Cihan Kizir-İHA)