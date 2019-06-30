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Bahçeyi temizlemek isterken ormanı yaktılar

57 dakika önce

Kahramanmaraş'ta bahçe temizliği için yakılan ateşin ormana sıçraması sonucu 2 hektarlık alan zarar gördü.

Bahçeyi temizlemek isterken ormanı yaktılar, System.String[]
Kahramanmaraş'ta bahçe temizliği için yakılan ateşin ormana sıçraması sonucu 2 hektarlık alan zarar gördü.
Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi Gavurgölü mevkisinde kuru otları temizlemek amacıyla yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, bir su tankeri, bir ilk müdahale aracı ve 20 orman ekibi alevleri söndürdü.
İlk belirlemelere göre yangında 5 dönümlük bahçe ile ormandaki 2 hektarlık alan zarar gördü.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahçe temizliği amacıyla toplanan otların yakılmasının son günlerde ormanlara ciddi zararlar verdiğini söyledi.
Rüzgarlı havalarda bahçe temizliği yapılmamasını, otlar ve anızların yakılmaması gerektiğini belirten Ketmen, toplumun ciğerleri ormanların korunması konusunda uyarıda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:16 Kaynak: AA
Onikişubat, Merkez, Kahramanmaraş, Güncel
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