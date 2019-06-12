Son Dakika Haberleri: Bahçeyi temizlerken ormanı yaktılar
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Bahçeyi temizlerken ormanı yaktılar

4 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta bahçe temizliği yapılırken yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu 2 hektar örtü yandı.

Bahçeyi temizlerken ormanı yaktılar, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta bahçe temizliği yapılırken yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu 2 hektar örtü yandı.
Yangın, öğle saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Terzi Deresi mevkiinde meydana geldi. Bir evin bahçesindeki kuru oları temizlemek için yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı ve alevler hızla yayıldı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.Yangın söndürme işçilerinin 5 arazöz, 3 su tankı ile müdahale ettiği yangına, yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi.
Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınan yangında 2 hektar örtü alanı yandı. Yangında evin zarar görmediği belirtildi.


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:34 Kaynak: DHA
Kahramanmaraş, Güncel
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