Son Dakika Haberleri: Bahçıvan: 500 büyük sanayi kuruluşunun satışları yüzde 34,5 arttı
Son Dakika Ekonomi Haber

Bahçıvan: 500 büyük sanayi kuruluşunun satışları yüzde 34,5 arttı

42 dakika önce

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017'de 652,7 milyar lira olan üretimden net satışlarını, 2018'de yüzde 34,5 gibi yüksek bir büyüme performansıyla 878 milyar liraya çıkarmıştır.

Bahçıvan: 500 büyük sanayi kuruluşunun satışları yüzde 34,5 arttı, System.String[]
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017'de 652,7 milyar lira olan üretimden net satışlarını, 2018'de yüzde 34,5 gibi yüksek bir büyüme performansıyla 878 milyar liraya çıkarmıştır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:38 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Akar, Yeni Askerlik Sisteminin Ne Zaman Yasalaşacağını Açıkladı 12 yıldır kızakta bekleyen gemi denize indirildi Yaralanan çavuş, 5 yıl boyunca çektiği sancıların nedenini duyunca şaşkına döndü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 14:20:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçıvan: 500 büyük sanayi kuruluşunun satışları yüzde 34,5 arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]