Bahçıvan: 500 büyük sanayi kuruluşunun satışları yüzde 34,5 arttı

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017'de 652,7 milyar lira olan üretimden net satışlarını, 2018'de yüzde 34,5 gibi yüksek bir büyüme performansıyla 878 milyar liraya çıkarmıştır.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017'de 652,7 milyar lira olan üretimden net satışlarını, 2018'de yüzde 34,5 gibi yüksek bir büyüme performansıyla 878 milyar liraya çıkarmıştır." dedi.

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