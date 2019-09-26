Son Dakika Haberleri: Bahçıvan, depoda ne var ne yok çalmış
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Bahçıvan, depoda ne var ne yok çalmış

2 gün önce

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, H.K.'ye ait bağ evinin deposundan, saç kurutma makinesinden matkaba, otomobil teybinden çim biçme makinesine 24 parça eşya çalındı.

Bahçıvan, depoda ne var ne yok çalmış, System.String[]
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, H.K.'ye ait bağ evinin deposundan, saç kurutma makinesinden matkaba, otomobil teybinden çim biçme makinesine 24 parça eşya çalındı. Bağ evinde bahçıvan olarak çalışan ve jandarmada çelişkili ifadeler vermesiyle dikkatleri üzerine çeken E.P.,  hırsızlığı kendisinin yaptığını itiraf etti.
Olay, 5 gün önce Yeni Mahalle'deki H.K.'ye ait bağ evinde meydana geldi. Evin bahçesindeki depoya giren H.K., malzemelerinin çalındığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan araştırmada, 1 saç kurutma makinesi, 2 spiral makine, 1 darbeli matkap, 1 akü şarj cihazı, 1 matkap, 1 matkap şarj cihazı, 1 dikiş makinesi, 2 el telsizi ve 4 telsiz anteni, 1 sprey yağ, 1 lokma takımı, 1 çim biçme makinesi, 2 kürek, 50 metre uzunluğunda elektrik kablosu ve 4 otomobil teybinin çalındığı belirlendi.
ÇELİŞKİLİ İFADELER YAKALATTI
Jandarma, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, bağ evinde bahçıvan olarak çalışan E.P.'nin ifadesini aldı. Çelişkili ifadeler veren E.P.'den şüphelenen ekipler, onu gözaltına alıp, jandarma karakoluna götürdü. E.P., buradaki ifadesinde hırsızlık olayını kendisinin yaptığını itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.P., tutuklanarak Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.


Yeni Mahalle, Kemalpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:09 Kaynak: DHA
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