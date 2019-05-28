Bahçıvan: Makul faiz maliyetlerine dönülmeli
3 saat önce
Bahçıvan, "Türkiye'nin tekrar makul faiz maliyetlerine dönmesi, dövizdeki volatilitenin düşmesi çok önemli. Türkiye'nin sanayisinin kendini fonlama yönteminin kökünden değişmesi gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:13
Bahçıvan, " Türkiye
'nin tekrar makul faiz maliyetlerine dönmesi, dövizdeki volatilitenin düşmesi çok önemli. Türkiye'nin sanayisinin kendini fonlama yönteminin kökünden değişmesi gerekiyor." dedi.
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