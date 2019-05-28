Son Dakika Haberleri: Bahçıvan: Makul faiz maliyetlerine dönülmeli
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Bahçıvan: Makul faiz maliyetlerine dönülmeli

3 saat önce

Bahçıvan, "Türkiye'nin tekrar makul faiz maliyetlerine dönmesi, dövizdeki volatilitenin düşmesi çok önemli. Türkiye'nin sanayisinin kendini fonlama yönteminin kökünden değişmesi gerekiyor.

Bahçıvan: Makul faiz maliyetlerine dönülmeli, System.String[]
Bahçıvan, " Türkiye'nin tekrar makul faiz maliyetlerine dönmesi, dövizdeki volatilitenin düşmesi çok önemli. Türkiye'nin sanayisinin kendini fonlama yönteminin kökünden değişmesi gerekiyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:13 
Türkiye, Ekonomi
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