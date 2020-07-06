Bahçıvanlığını yaptığı evde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bahçıvanlığını yaptığı evde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Osmaniye'de, bahçıvanlığını yaptığı evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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