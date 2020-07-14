Bahis çetesi 'Körfez Kurdu' operasyonuyla çökertildi: 53 gözaltı - Son Dakika

Bahis çetesi 'Körfez Kurdu' operasyonuyla çökertildi: 53 gözaltı

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 ilde gerçekleştirilen 'Körfez Kurdu' operasyonu ile internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 53 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 ilde gerçekleştirilen 'Körfez Kurdu' operasyonu ile internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 53 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 546 bin TL ve 750 Euro ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak kazanç elde eden kişilerle mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis oynandığı tespit edilen bazı internet siteleri takip altına alındı. Ekiplerin yaptıkları araştırmalarda, sitelerin büyük bir çete tarafından yönetildiği tespit edildi. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibi tamamlayan ekipler, 'Körfez Kurdu' operasyonu için düğmeye bastı.

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GÜNLÜK KAZANÇ 546 BİN LİRA

11 Temmuz günü Kocaeli merkezli olarak İstanbul ve Bolu'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Körfez Kurdu Operasyonu'nda yasa dışı bahis çetesine üye oldukları tespit edilen 53 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve buna ait mermiler ile çok sayıda dijital materyallar ile kitapların ve çeşitli eşyaların arasına saklanmış halde 546 bin TL ve 750 Euro para ele geçirildi. Paranın çetenin günlük kazancı olduğu, yasa dışı bahis ile elde ettikleri toplam miktarın ise daha sonra yapılacak çalışmalar ile tespit edileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan 53 kişi, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek ifadeleri alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.


- İzmitkocaeli
Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:25 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bahis çetesi 'Körfez Kurdu' operasyonuyla çökertildi: 53 gözaltı - Son Dakika
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