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Bahis çetesi operasyonunda 10 kişi tutuklandı

1 saat önce

Bahis çetesi operasyonunda 10 kişi tutuklandıDENİZLİ - Denizli merkezle 5 ilde gerçekleştirilen 'bahis çetesi' operasyonunda gözaltına alınan şahıslardan adliyeye sevk edilen 10 kişi tutuklandı.

Bahis çetesi operasyonunda 10 kişi tutuklandı
DENİZLİ - Denizli merkezle 5 ilde gerçekleştirilen 'bahis çetesi' operasyonunda gözaltına alınan şahıslardan adliyeye sevk edilen 10 kişi tutuklandı. Şahısların yasa dışı bahis oyunlarıyla yaklaşık 1 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi.
Denizli merkezli İstanbul, Diyarbakır, Muğla ve Sinop'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Savcılı sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şahıslarda 13'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Çete üyelerinin yurt genelinde internet üzerinden oynattıkları yasa dışı bahis ile yaklaşık 1 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.
Bahis çetesi operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:08 Kaynak: İHA
Denizli, 3. Sayfa
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