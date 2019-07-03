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Bahis çetesi operasyonunda yakalanan 12 kişi adliyeye sevk edildi

49 dakika önce

Denizli merkezli 5 ilde gerçekleştirilen 'bahis çetesi' operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 12'si adliyeye sevk edildi.

Bahis çetesi operasyonunda yakalanan 12 kişi adliyeye sevk edildi, System.String[]
Denizli merkezli 5 ilde gerçekleştirilen 'bahis çetesi' operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 12'si adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şahısların internet üzerinden oynattıkları bahisle ciddi miktarda haksız kazanç elde ettikleri düşünülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında internetten sanal bahis oynatan çeteye yönelik Denizli merkezli 5 kentte eş zamanlı operasyon yaptı. Şebeke üyelerine yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştiren polis ekipleri geçtiğimiz hafta sonu operasyon yaparak 13 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslarla birlikte baskın yapılan ev ve iş yerlerinde de çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan gözaltındaki 13 kişiden 12'si geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Öte yandan, şüphelilerin oynattıkları sanal bahislerle ciddi miktarda kazanç elde ettikleri düşünülüyor. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:34 Kaynak: İHA
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