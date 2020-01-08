Bahis çetesinin banka hesaplarına 1 yılda 500 milyon TL'lik para giriş çıkışı olmuş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahis çetesinin banka hesaplarına 1 yılda 500 milyon TL'lik para giriş çıkışı olmuş - Son Dakika

Bahis çetesinin banka hesaplarına 1 yılda 500 milyon TL'lik para giriş çıkışı olmuş

6 saat önce

DİYARBAKIR merkezli 10 ilde düzenlenen, gözaltına alınan 81 şüpheliden 32'nin tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu dikkat çekti.

Bahis çetesinin banka hesaplarına 1 yılda 500 milyon TL'lik para giriş çıkışı olmuş, System.String[]

DİYARBAKIR merkezli 10 ilde düzenlenen, gözaltına alınan 81 şüpheliden 32'nin tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu dikkat çekti. Rapora göre çete üyelerinin banka hesaplarına, son 1 yılda toplam 500 milyon liralık para giriş çıkışı olduğu belirtildi. 41 şüphelinin banka hesaplarına ve araçlarına ise şerh konulduğu bildirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, yasadışı bahis oynatmak' suçlarıyla ilgili Bismil'de faaliyet gösteren organize suç örgütünün yapılanmasının ortaya çıkmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler 4 gün önce, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Bingöl, Batman, Balıkesir, Tekirdağ ve Amasya'da eş zamanlı düzenledi. 300 polisin katıldığı operasyonda, toplam 81 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 45'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 36 şüpheliden 32'si tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

MASAK RAPORU DUDAK UÇUKLATTI

Operasyon kapsamında Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'na MASAK tarafından gönderilen raporunda, çete üyelerinin banka hesaplarına son 1 yılda yaklaşık 500 milyon TL giriş- çıkış olduğu tespit edildi. Raporun savcılık dosyasına girmesinin ardından şüphelilerden 41'inin araç ve banka hesaplarına şerh konulduğu belirtildi.


Mali Suçları Araştırma Kurulu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Genç çift, 1 yaşındaki çocuklarının ağlaması ile yanmaktan kurtuldu
Avustralya'daki yangının faturası develere kesildi! Helikopterle vurulacaklar Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi

Son Dakika Haberleri
16:03 Avukat oğlunun eski müvekkilini öldüren baba tutuklandı - Son Dakika
16:02 Köprüden yola atladı - Son Dakika
16:02 Şehit askerlerin naaşlarını traktörle kaçıran teröriste müebbet hapis istemi - Son Dakika
16:02 AVM'DE KAFENİN ÇATISI ÇÖKTÜ  (2) - Son Dakika
15:57 Odunpazarı Belediyesi hayatı kolaylaştırıyor - Son Dakika
15:42 Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Son Dakika
15:27 KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 16:03:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahis çetesinin banka hesaplarına 1 yılda 500 milyon TL'lik para giriş çıkışı olmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]