Son Dakika Haberleri: Bahis operasyonu; elbise dolabındaki 3 milyon lira böyle bulundu (1)
Son Dakika Güncel Bahis operasyonu; elbise dolabındaki 3 milyon lira böyle bulundu (1)

Bahis operasyonu; elbise dolabındaki 3 milyon lira böyle bulundu (1)

6 saat önce

İSTANBUL'da yasa dışı bahis oynatan şebekeye geçen Salı düzenlenen operasyonda 41 kişi gözaltına alınmıştı.

Bahis operasyonu; elbise dolabındaki 3 milyon lira böyle bulundu (1), System.String[]
İSTANBUL'da yasa dışı bahis oynatan şebekeye geçen Salı düzenlenen operasyonda 41 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin paraları sakladığı lüks rezidanstaki dairede elbise dolabına saklanan 3 milyon 128 bin liranın bulunması ve ekiplerin evde yaptığı aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı sanal bahis oynatan şüphelileri yaklaşık 6 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takiple belirlendi. Polis ekipleri geçen Salı günü 21 ilçede bulunan 52 adrese eş zamanlı baskın düzenleyerek, hakkında yakalama kararı bulunan 41 kişi gözaltına aldı. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda, 61 cep telefonu, 50 simkart, 5 hafıza kartı, 9 flash bellek, 7 bilgisayar, 2 tablet, 22 bankamatik fişi, 73 banka kartı ile toplam 3 milyon 128 bin 610 lira ve 540 dolar ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında şüphelilerin kullandığı 4 lüks araca da el konuldu.

ELBİSE DOLABINDAN ÇIKAN PARALAR POLİS KAMERASINDA

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskın polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şüphelilerin bankamatiklerden para çekme anları ve topladıkları paraları valizlerle Küçükçekmece Halkalı'da bulunan bir rezidansa getirmeleri yer aldı. Polis ekiplerinin rezidansta yaptığı aramalar sırasında elbise dolabı ve evde bulunan çekmecelerde saklanan paraların ele geçirilmesi saniye saniye kameralara yansıdı. Gözaltına alınan 41 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından gün içerisinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


- İstanbul
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:40 Kaynak: DHA
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