Bahis oranlarında favori görülmedi! Temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe'ye şans tanınmadı

Avrupa'da açılışı dün akşam Beşiktaş yaptı. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçında evinde Dortmund'a 2-1 kaybetti. Bugün sahne sırası Galatasaray ve Fenerbahçe'de.

ASLAN EVİNDE, FENER DEPLASMANDA

Galatasaray Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçını Lazio'ya karşı oynuyor. Mücadele 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe'nin Frankfurt deplasmanındaki maçında ilk düdük 22.00'de çalacak.

FAVORİ DEĞİLİZ

İddaa oranlarında iki temsilcimiz de favori görülmedi. Galatasaray'ın galibiyet alma ihtimali 2.60 olarak görüldü. Lazio'ya ise 2.03 verildi. F. Bahçe'nin kazanma ihtimali de daha düşük bulundu. Frankfurt'a 1.45 oran açılırken, Fenerbahçe'ye 4.00 oran verildi.