Son Dakika Haberleri: Bahis ve Şans Oyunları Operasyonunda 2 Kişi Tekirdağ'da Yakalandı

Bahis ve Şans Oyunları Operasyonunda 2 Kişi Tekirdağ'da Yakalandı

1 saat önce

İstanbul merkezli bahis ve şans oyunları sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda Tekirdağ'da 2 kişi yakalandı.

Bahis ve Şans Oyunları Operasyonunda 2 Kişi Tekirdağ'da Yakalandı, System.String[]
İstanbul merkezli bahis ve şans oyunları sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda Tekirdağ'da 2 kişi yakalandı.

İstanbul merkezli 40 ilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 394 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, Tekirdağ'da da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şahsın İstanbul'a gönderileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42 Kaynak: İHA

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