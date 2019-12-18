"Bahis yasaları gözden geçirilsin" önerisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Bahis yasaları gözden geçirilsin' önerisi - Son Dakika

"Bahis yasaları gözden geçirilsin" önerisi

6 saat önce

Yeşil Yıldız Bağımlılıkla Mücadele Derneği, şans oyunları ve bahis düzenlemelerinin gözden geçirilmesi talebinde bulundu.

Yeşil Yıldız Bağımlılıkla Mücadele Derneği, şans oyunları ve bahis düzenlemelerinin gözden geçirilmesi talebinde bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, şans oyunlarının gelecek nesilleri kumara bağımlı hale getirdiği ve aileleri tehdit ettiği ifade edildi.

Spor karşılaşmalarında ve stadyumlarda yayınlanan bahis şirketi reklamlarının gençleri olumsuz etkilediği kaydedilen açıklamada, televizyon, radyo, gazete ve internet ortamında vatandaşların bu reklamlara maruz kaldığı belirtildi.

18-27 yaş arası gençlerin şans oyunlarını oynadığını ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ailelerin yıkılması ve dağılması, ekonomik olarak çöküntüler yaşamaları gibi büyük sosyal olaylara sebep olan kumar ve bahis yasalarının bir an önce gözden geçirilmesi, resmi veya gayriresmi ayırımı yapılmaksızın yasal bahis ve Milli Piyango dahil şans oyunlarının tamamının yasaklanması gerekmektedir."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:46 Kaynak: AA
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