Bahışı'da öğrencilerden sağlık çalışanlarına mektup - Son Dakika

Bahşılı ilçesinde öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına mektup yazdı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Evdeyim üretiyorum, ürettiklerimle yaşıyorum" projesi kapsamında öykü yarışması düzenleniyor. Öğrencilerin WhatsApp üzerinden başvuru yapabildiği yarışmada, dereceye girenlerin ödülleri evlerine gönderilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın, yaptığı açıklamada, yarışma kapsamında öğrencilerin evdeki ilk etkinliklerinde sağlık çalışanlarına mektup yazdığını belirtti.

Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime devam eden öğrencilerin evlerinde daha kaliteli zaman geçirmeleri için böyle bir proje hazırladıklarını dile getiren Akın, "Öğrencilerin üretirken öğrenmeleri, kaygıdan ve endişeden uzak durmalarını amaçlıyoruz. Yarışmaya, 1. sınıftan 8. sınıfına kadar tüm öğrencilerimiz katılıyor. İnşallah en kısa süre içerisinde sağlık çalışanlarına yazılan mektupları Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya göndereceğiz. Her şey ülkemizin ve milletimizin yarınları olan kıymetli çocuklarımız için." ifadelerini kullandı.