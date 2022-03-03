Bahisle para kazanma vaadiyle 25 bin lira dolandırıldı - Son Dakika
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Bahisle para kazanma vaadiyle 25 bin lira dolandırıldı

03.03.2022 14:31
Bahisle para kazanma vaadiyle 25 bin lira dolandırıldı

Samsun'da bahisle çok para kazanacağı vaadiyle kandırılan bir kişi 25 bin lira dolandırıldı.

Samsun'da bahisle çok para kazanacağı vaadiyle kandırılan bir kişi 25 bin lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A.(53), sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişi tarafından 'çok para kazanacağı' vaadiyle bahis oynatılarak 25 bin lira dolandırıldı.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan Y.A. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bahisle para kazanma vaadiyle 25 bin lira dolandırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahisle para kazanma vaadiyle 25 bin lira dolandırıldı - Son Dakika
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