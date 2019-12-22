Bahisseverlerin favorisi Fenerbahçe - Son Dakika
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Bahisseverlerin favorisi Fenerbahçe

6 saat önce

Beşiktaş derbisi öncesinde heyecan dorukta.

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FENERBAHÇE- Beşiktaş derbisi öncesinde heyecan dorukta. 6 puan değerindeki dev buluşmaya bahisseverlerin de ilgisi büyük oldu. Fenerbahçe'nin son derbilerdeki 'Kadıköy büyüsü' tercihlerin yoğunluğunu sarı lacivertli takımın lehine çevirdi.


KART BEKLENTiSi YÜKSEK


Türkiye'nin en hızlı büyüyen yasal İddaa sitesi Misli.com'da Fenerbahçeli üyelerin yüzde 96'sı takımlarının galibiyetine oynadı. oynama yüzdeleri arasında en çok dikkat çeken dağılım ise Beşiktaşlı üyelerin yüzde 67 ve galatasaraylı üyelerin yüzde 74'ünün de Fenerbahçe galibiyetini tercih etmesiydi.


Trabzonsporluların ise yüzde 55'i seçimini beraberlikten yana kullandı. Misli.com'da taraf ve gol bahislerinin ardından en çok 'Kırmızı kart olur' bahsi ilgi gördü. Misli.com özel etkinlikleri arasında yer alan 'Toplam ofsayt sayısı' ve 'Hakem VAR ekranını izlemeye kaç kez gider' bahisleri de popüler seçimler arasında yer aldı.


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Fenerbahçe, Beşiktaş, Türkiye, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 08:51 
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